В ВТО назвали усиление ограничений в торговле угрозой экономическому росту

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости, Мария Князева. Продолжающийся рост числа ограничительных мер в мировой торговле становится серьезной угрозой для экономического роста стран G20, считает глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

ВТО опубликовала отчет о торговых мерах в G20, покрывающий период с середины октября 2017 по середину мая 2018 года, в котором отмечается, что число новых ограничительных мер в торговле, принятых этими государствами, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Кроме того, дополнительные ограничительные меры в торговле были объявлены уже после периода, который охватывает отчет, напоминает ВТО.

"Поэтому ухудшение торговых отношений может оказаться даже хуже, чем отмечено (в отчете. – Прим. ред.) Эта продолжающаяся эскалация является серьезной угрозой для (экономического. – Прим. ред.) роста и восстановления во всех странах, и мы начинаем видеть отражение этого в некоторых прогнозных индикаторах", — сказал по поводу отчета Азеведо, чьи слова приводятся в сообщении ВТО.

Он призвал лидеров G20 проявить сдержанность в применении новых мер и "в срочном порядке деэскалировать ситуацию". К примеру, США ранее ввели новые, повышенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции. Евросоюз ответил на это, в частности, повышением пошлин на импорт стоимость 2,8 миллиарда евро определенных товаров из Соединенных Штатов в ЕС.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза и поручил министру торговли Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.

Евросоюз выразил мнение, что введение Соединенными Штатами новых ввозных пошлин на автомобили может привести к ответным мерам торговых партнеров США по отношению к экспорту Штатов на сумму порядка 294 миллиардов долларов.