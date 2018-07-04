В Сбербанке оценили возможный ущерб российской экономике от кибермошенников

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей, заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
"По итогам 2018 года ущерб российской экономике может составить 1,1 триллиона рублей. Ущерб мировой экономике может достигнуть около 1,5 триллиона долларов", — сказал Кузнецов. При этом он добавил, что к 2022 году при сохранении данного тренда эта цифра может достигнуть не менее 8 триллионов долларов.
При этом, по словам Кузнецова, эти цифры не отражают действительной картины: количество известных киберпреступлений составляет не более 20%. Из-за этого реальный ущерб от кибератак оценить практически невозможно, отметил он.
"Нам представляется, что сегодня 85-90% кибермошенников и киберпреступников — в районе не более 20 лет с небольшим", — заключил Кузнецов.