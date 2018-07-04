На российских заправках выявили недолив бензина

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федерация автовладельцев России провела исследование и выяснила, что около 76 процентов АЗС в стране не доливают топливо.

За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В организации отметили, в среднем АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина.

Максимальный недолив (19 процентов) обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей. Названия этих АЗС в федерации не привели.

Из-за подобных действий на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в федерации автовладельцев.

Как считают в организации, недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. По их словам, недобросовестные участники рынка продают топливо по завышенным ценам, которое вдобавок не соответствует техническим требованиям.

Маленькая выборка для исследования

Ситуацию прокомментировали в Госдуме. Председатель комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что автозаправочные станции следует оснастить системой удаленного доступа для контроля качества и количества бензина.

Глава независимого топливного союза Павел Баженов, в свою очередь, подверг сомнению исследование федерации автовладельцев. Он подчеркнул, что активисты провели замеры на 34 заправках из 25 тысяч, которые работают в стране.

По его мнению, сделать адекватный вывод и обобщение на базе такой выборки невозможно, потому что она не репрезентативна. Кроме того, эксперт обратил внимание, что замеры проводились с помощью проточных датчиков, встроенных в бензобак.

"Что это за датчики? Насколько они точны? Надо с известной долей критичности относиться к подобного рода заявлениям", — сказал специалист.

Тем не менее, он признал, что текущие экономические условия на топливном рынке могут провоцировать владельцев АЗС на различные недобросовестные поступки.

По его мнению, чтобы не допускать недолива топлива на АЗС, необходимо менять топливозаправочные технические стандарты, которые уже устарели.

"Но работа должна быть не в формате "давайте гайки посильнее закрутим", а в формате разумных требований корректировки стандартов с учетом современных требований", — считает Баженов. При этом он отметил, что корень проблемы находится в экономической плоскости.