Врио главы Приморья: с рыбным промыслом в регионе "беда полная"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Перепродажа квот на вылов рыбы бьет по экономике Приморского края, заявил врио губернатора региона Андрей Тарасенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что с рыбным промыслом в Приморье "беда полная". © Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений Мамаев Экологи выяснили вероятную причину гибели кита у берегов Сахалина

"С рыбой, конечно, тоже навожу порядок, но беда полная. В 2004 году было распределение, все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа (квот — ред.). Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают (квоты — ред.), и результат — у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел",- сказал Тарасенко.

Он отметил, что похожая ситуация происходит с крабом. "Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50%",- сказал Тарасенко.

Глава государства уточнил о 50% чего идет речь. Тарасенко пояснил, что говорит о ранее распределенной квоте.

"Но угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, продолжают разрабатывать. Надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату. Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать и отдавать на новый аукцион — нельзя. Они же выработали всю эту систему, создали, сделали", — сказал Тарасенко.

"У меня получится вообще оголенная экономика, то есть скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе (квоты — ред.). В свое время в 2004 году хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение. Потерять это все (доходы — ред.) нельзя", — добавил он.