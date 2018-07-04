В МВД не поступало обращений по поводу проверок АЗС из-за недолива топлива

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Обращений в МВД по поводу проведения массовых проверок АЗС в России из-за недолива топлива не поступало, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Федерация автовладельцев России ранее опубликовала исследование, согласно которому выявлен недолив топлива на 76% АЗС в стране. За недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом. Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%, однако названия этих АЗС в ФАР не привели. В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

"Росстандарт, который занимается этим вопросом, в МВД за помощью в проведении проверок не обращался", — сказал собеседник агентства, пояснив, что ведомство может инициировать проверку после соответствующего обращения.