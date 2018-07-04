Путин оценил развитие Приморского края

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко удовлетворительно оценил социально-экономическое развитие региона, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Андрей Владимирович, комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке. Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост. Давайте об этом поговорим: о том, какие проблемы вы считаете первоочередными. Отдельные отрасли, причем ключевые для края, являются для вас не чужими, хорошо разбираетесь в этом", — сказал Путин.