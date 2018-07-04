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Песков отказался дискутировать о повторении финансового кризиса 1998 года

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки фондового рынка. Архивное фотоКотировки фондового рынка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, чем руководствовались эксперты Bank of America, предсказавшие повторение сценария глобального финансового кризиса 1997-1998 годов.

Фигура со знаком рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Поэтому я не стал бы с ними вступать в какую-то дискуссию", — сказал он.

На вопрос о том, будет ли в России все хорошо, пресс-секретарь ответил: "Наверняка".

О чем предупреждает Bank of America

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что эксперты Bank of America пришли к выводу о возможности нового мирового кризиса, схожего с тем, что разразился в 1997-1998 годах.

На основе анализа трендов специалисты прогнозируют возможное повторение ситуации тех лет, когда в Азиатском регионе случился экономический кризис, а в России был объявлен дефолт. Сейчас под давлением сильного доллара развивающиеся рынки рушатся, тогда как акции высокотехнологичных компаний растут.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий двадцатилетней давности", — заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.

Логотип Сити на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Все перечисленные симптомы аналитики сравнивают с ситуацией 1990-х. Ужесточившаяся в начале того десятилетия политика в сфере финансов привела к укреплению доллара, и за три года он подорожал на 25 процентов. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, как указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

Не в этом году

Аналитики, комментирующие прогноз экспертов Bank of America, не исключают, что повторение сценария 1997-1998 годов действительно возможно.

Однако, как полагает эксперт "Финама" Сергей Дроздов, это вряд ли случится в этом году. При этом, отметил он, эксперты Bank of America абсолютно правы, когда говорят о девятилетних циклах. 

"Можно добавить, что обычно к концу экономического цикла очень бурно растет сырье, в том числе и нефть, что мы сейчас и наблюдаем. Но есть одно "но": пока об этом говорится и все это прогнозируется, скорее всего, в этом году этого не случится. В моем базовом прогнозе американские рынки закончат этот год на мажорной ноте, а уже в начале следующего года уже можно будет смотреть", — сказал Дроздов РИА Новости.

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© AP Photo / Evan Vucci
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В качестве одного из признаков возможного грядущего кризиса эксперт назвал высокую стоимость нефти: прогнозы предполагают рост до 85 долларов за баррель по марке Brent, не исключено и повышение до 90-100 долларов.

По его словам, рост цен на нефть говорит о том, что на фоне перекупленности рынков деньги ищут новые идеи. Аналогичная ситуация была в 2008 году, когда американские и европейские площадки рушились, нефть объявили недооцененной, безопасным активом и на этом фоне разогнали ее до 149 долларов.

Еще одним триггером кризиса могут стать корпоративные долги американских компаний, полагает Дроздов. Он обратил внимание на большое количество обратных выкупов ценных бумаг корпорациями и щедрые дивиденды. 

"Все похоже на то, что ведущие управляющие понимают, что конец где-то близок, и стараются пустить деньги на дивиденды и buy back и т.п.", — сказал собеседник РИА Новости.

Кроме того, по мнению Дроздова, процентная ставка ФРС, которая сейчас составляет 1,75-2 процента, пока еще не столь высока, чтобы начался какой-то масштабный кризис. "Она хотя бы до трех процентов должна дойти", — резюмировал эксперт.

Что касается российского рынка, то его не стоит считать "тихой гаванью", добавил он. "Если глобальный кризис произойдет, мы как развивающийся рынок можем падать даже быстрее", — полагает Дроздов.

"Условия созрели"

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин считает, что опасность кризиса на мировых фондовых рынках в ближайшие год-два вполне реальна.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb
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"Сейчас в американской экономике подходит к завершению самый длинный за последнее время экономический цикл, длившийся около десяти лет. Пусть рост был пологий, основывался на монетарном стимулировании, но он был", — рассуждает он.

Теперь же, когда растут инфляционные ожидания, а ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, растет доходность облигаций, при этом потребительский спрос остается низким, что не дает экономике уверенного развития. Структурно ситуация сейчас иная, чем в 1998-м или 2008-м, но критическая масса для экономического кризиса сформировалась, полагает эксперт.

"Что станет триггером для начала кризиса – сложно сказать. Сейчас мир меняется под воздействием социально-экономических, геополитических запросов, идет борьба за рынки, протекционизм активно выходит на первый план, нанося урон мировой торговле. Таким образом, условия для кризиса созрели, теперь важно, каким будет ответ финансовых регуляторов развитых экономик", — заключил Сусин.

Кризис в США?

Инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский отметил, что прогноз Bank of America — всего лишь одно из исследований, которые выпускают время от времени аналитики крупных западных инвесткомпаний и банков, и предназачен он для того, чтобы "клиентов в тонусе держать". 

Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Однако это не означает, что нет оснований опасаться нового кризиса, сказал Рожанковский в эфире радио Sputnik. Хотя, по его мнению, нынешние условия отличаются от тех, что были в 1977-1998 годах.

Он отметил, что в те годы был колоссальный переток денег из США и других крупных инвестцентров в сторону азиатских стран, тогда как сегодня они идут, наоборот, с развивающихся рынков и из Европы в США.

"США намеренно создают эту ситуацию, они повышают процентную ставку и повышают привлекательность инвестиций в свои облигации. Тем самым они выкачивают деньги по всему миру – и ситуация, таким образом, прямо противоположная той, которая была в 1997-1998 годах. Так что, если уж так говорить, опасаться биржевого кризиса следует не где-то еще, а именно в Штатах, где бумаги по инвестиционным мультипликаторам сильно переоценены", – считает Рожанковский. 

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