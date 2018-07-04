"Газпром нефть" внедрит иммерсивные образовательные технологии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Газпромнефть — смазочные материалы", оператор бизнеса масел "Газпром нефти", в партнерстве с компаниями HTC и Modum LAB запускают пилотный проект создания цифровых образовательных программ с использованием иммерсивных технологий, обеспечивающих полный эффект присутствия в виртуальной среде, сообщает пресс-служба компании.

За первый год действия программы планируется обучить порядка 12 тысяч специалистов компаний-партнеров и дистрибьюторов продукции "Газпромнефть-СМ". Компания инвестирует в проект свыше 20 миллионов рублей. Реализация проекта будет осуществлена на базе образовательного центра "Газпромнефть-СМ" — G-Energy Academy

В рамках совместного проекта будут разработаны и внедрены обучающие программы в формате 3D, позволяющие полностью погрузиться в среду обучения и максимально сосредоточиться на образовательном процессе. Для эффективного дистанционного обучения и развития компетенций персонала партнерских и дистрибьюторских компаний будут созданы точные цифровые модели производственных объектов. С помощью технологии виртуальной реальности сотрудники смогут отрабатывать алгоритмы действий в типовых ситуациях, такие как обслуживание клиентов на станциях G-Energy Service, консультирование и техническая поддержка, говорится в сообщении.

"Наша компания выстроила высокотехнологичное производство, а теперь мы системно повышаем компетенции нашей дистрибьюторской сети. С этой целью мы развиваем образовательные проекты. Нам важно, чтобы наши партнёры в любой стране мира имели доступ к базе знаний G-Energy Academy. Виртуальная среда позволяет нам значительно сокращать время и затраты на обучение, при этом многократно повышая его эффективность", — отметил генеральный директор "Газпромнефть — СМ" Александр Трухан.