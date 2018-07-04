Эксперт предположил, к чему приведет маркировка пива в России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ассортимент пива в случае введения маркировки в РФ может сократиться за счет уменьшения числа крафтовых пивоварен, при этом напиток подорожает, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ подготовил поправки к закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Они предусматривают, что производителям пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с 1 января 2019 года придется маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными марками.

По оценке Дробиза, на продаже марок государство заработает около 20-25 миллиардов рублей. "Пиво, однозначно, подорожает, примерно на 3 рубля бутылка. Серьезное сокращение ассортимента потребитель заметит за счет ухода малого бизнеса, уменьшения числа крафтовых пивоварен", — сказал РИА Новости эксперт.

Что касается больших пивоваренных компаний, то они, по словам Дробиза, наоборот укрепятся на рынке. "Мы опять вернемся к господству крупных федеральных брендов. Большие пивоваренные компании начнут брать на себя функции производства крафтового пива, делая вид, что они малые", — предполагает Дробиз. Однако, по его словам, компаниям придется осуществить серьезные инвестиции в специальное оборудование для наклейки марок.

Эксперт отметил, что государству эта мера нужна для единообразного регулирования алкогольного рынка, составляющего 10,5 миллиардов литров продукции, из которых 8 миллиардов — пиво и пивные напитки.

"Каждая единица алкогольной продукции учитывается в ЕГАИС. При покупке можно проверить, легальна она или нет, а с пивом этого пока не происходит, потому что нет марок", — пояснил Дробиз.