В Госдуме предложили решение проблемы недолива бензина на АЗС

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Автозаправочные станции следует оснастить системой удаленного доступа для контроля качества и количества бензина, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Мне кажется, это один из путей, как проблему недолива на колонках в принципе решить. Чтобы не выездные проверки каждый раз, а, допустим, через государственное регулирование обязывать производить и оснащать все АЗС системами дистанционного контроля качества и количества выдаваемого продукта. Это все можно и нужно делать", — сказал он.

Федерация автомобилистов России провела исследование, согласно которому около 76 процентов АЗС в стране обманывают автомобилистов. В среднем они недоливают около пяти процентов оплаченного бензина, а максимальный недолив (19 процентов) обнаружился заправках федеральных и региональных сетей. Мониторинг проводился на 34 АЗС в 13 регионах, названия этих АЗС ФАР приводить не стала.

В начале года сообщалось, что Росстандарт совместно с ФАР подготовил проект национального стандарта, по которому АЗС будут присваивать звезды, как гостиницам. Кроме того, одна из общественных организаций попросила главу думского комитета по энергетике дать оценку предложения о сертификации АЗС.

"Это была не наша инициатива, мы просто ее поддержали, согласившись с тем, что будет такая сертификация с ежегодным подтверждением, например, отсутствия жалоб со стороны автомобилистов и по качеству обслуживания, и топлива, в том числе недолива", — напомнил агентству Завальный. "Понятно, что те АЗС, которые будут этим страдать, не пройдут очередную сертификацию. Это такой ориентир публичный для пользователей, где они не будут нести рисков получения недоброкачественной услуги", — добавил депутат.

Но потом, по его словам, никаких официальных обращений по этому поводу в комитет не поступало. "Для того чтобы комитет мог начать работу, необходимо чтобы к нему поступили соответствующие инициативы. Пока же, кроме обращения ко мне дать оценку предложения ввести сертификацию АЗС, никаких конкретных инициатив в комитет не поступало. Было предложение, я дал оценку, что это, наверное, интересно, и на этом все", — заключил он.