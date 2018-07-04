"Аэрофлот" получил сорок пятый самолет Sukhoi Superjet 100

МОСКВА, 4 июля — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" получила сорок пятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), говорится в сообщении компании.

Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя "А. Маресьев", в честь легендарного советского лётчика.

Авиалайнер Sukhoi Superjet имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Имя Алексея Маресьева вписано в отечественную историю благодаря мужеству, которое он проявил в годы Великой Отечественной войны.

Вследствие тяжёлого ранения, полученного на фронте, Маресьеву ампутировали обе ноги, однако легендарный пилот вернулся на фронт и продолжил летать с протезами. За свои заслуги он был удостоен звания Героя Советского Союза. Маресьев стал прототипом главного героя книги Бориса Полевого "Повести о настоящем человеке".

Как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время авиакомпания планирует пополнить свой самолётный парк еще пятью новыми SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота будет достигать пятидесяти.

"Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.