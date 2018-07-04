Безвизовый режим для участников ВЭФ будет действовать с 8 по 15 сентября

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Безвизовый режим для иностранных участников Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в 2018 году, будет действовать с 8 по 15 сентября, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 указа президента Российской Федерации от 29 июня 2015 года №326 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума" установить, что в 2018 году иностранные граждане и лица без гражданства пребывают в Российской Федерации в связи с участием в Восточном экономическом форуме с 8 по 15 сентября", — говорится в документе.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября. В 2017 году в форуме приняли участие представители более 60 стран мира. На его полях было подписано более 200 соглашений с объёмом инвестиций более 2,5 триллиона рублей.