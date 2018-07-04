Меркель назвала эскалацию торгового конфликта между ЕС и США неприемлемой

БЕРЛИН, 4 июл – РИА Новости. Торговый конфликт между ЕС и США не должен перерасти в торговую войну, но для этого нужны усилия обеих сторон, заявила, выступая в бундестаге на слушаниях по бюджету, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Имеет смысл приложить все усилия, чтобы этот конфликт не перерос в настоящую войну, чтобы попытаться разрядить его, но для этого нужны усилия с обеих сторон", — сказала Меркель, выразив надежду, что ЕС и США смогу избежать торговой войны.

"Хорошо работающая мировая экономика зависит от того, сможем ли мы продолжать партнерское сотрудничество", — пояснила канцлер.

Меркель добавила, что мировой финансовый кризис, который привел к появлению формата G20, невозможно было бы разрешить так быстро, если бы не сотрудничество на международном уровне.

США недавно ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов. Тогда президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.