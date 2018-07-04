Европе не нужен "Северный поток — 2", заявил премьер Польши

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Евросоюз не нуждается в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в ходе дебатов в Европарламенте по теме будущего Европы.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.