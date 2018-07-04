Европе не нужен "Северный поток — 2", заявил премьер Польши

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Евросоюз не нуждается в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в ходе дебатов в Европарламенте по теме будущего Европы.

"Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2", — заявил Моравецкий, вновь подчеркнув, что газопровод — "не экономический, а политические проект, который дает России инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на политику".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.