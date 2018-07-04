МЭР озвучил прогноз по инфляции на 2018-2020 годы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инфляция в РФ в 2018 году составит 3,1%, в 2019 году ускорится до 4,3%, а в 2020 году снизится до 3,8%, прогнозирует Минэкономразвития.

"Прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% год к году в декабре 2018 года. С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 года составит 4,3% год к году, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%", — говорится в обновленном прогнозе Минэкономразвития.

"По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% (прогноз инфляции на конец 2020 года составляет 3,8% год к году)", — добавляет министерство.

В прогнозе на 2021-2024 год Минэкономразвития исходит из того, что инфляция в России будет находиться на уровне 4%.