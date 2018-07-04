Дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать, заявили в МЭР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Дефицит на рынке труда РФ будет постепенно ослабевать; безработица в 2018-2020 годах сохранится на уровне 4,8%, а к 2024 году будет постепенно снижаться, говорится в уточненном прогнозе Минэкономразвития РФ.

"Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня экономической активности населения (в том числе в старших возрастах) благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста", — отмечается в докладе.

По оценке Минэкономразвития России, в результате численность занятых может увеличиться приблизительно на 300 тысяч человек в 2019 году и на 1,8 миллиона человек — к 2024 году.

"Совокупный вклад в экономический рост от увеличения численности работающего населения за период 2019-2024 годов оценивается в 1,3 процентного пункта. Дополнительным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов", — говорится в прогнозе.

Наряду с постепенным увеличением предложения труда, спрос на труд также продолжит расти в условиях динамичного экономического роста. Кроме того, постепенное устранение барьеров, затрудняющих движение рабочей силы, в том числе за счет сокращения времени поиска работы в результате широкого распространения и активного использования интернет-технологий, а также более широкое распространение новых форм занятости, будет способствовать снижению

безработицы, в том числе за счет сокращения ее естественного уровня, считают в министерстве.

"В результате в течение всего прогнозного периода будет сохраняться тренд на снижение уровня безработицы. Уровень безработицы может снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,6% в 2023-2024 годах", — прогнозирует Минэкономразвития.