Хабаровский край представит 15 инвестпроектов на ВЭФ

ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Хабаровский край готовится представить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 15 инвестиционных проектов, что вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам в среду глава региона Вячеслав Шпорт.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ-2017 Хабаровский край представил семь проектов стоимостью почти 60 миллиардов рублей.

"Мы будем представлять 15 инновационных проектов: лесные, промышленные, добывающие, те, которые готовим для предложения нашим и иностранным инвесторам. Производство целлюлозы, например, есть площадка, упакованная для него. В достаточной степени подготовленные проекты", — сказал Шпорт.

Он отметил, что власти края предполагают, что несколько соглашений о реализации проектов будут подписаны.

В этом году Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.