Биткоин стабилизировался возле отметки в 6,5 тысячи долларов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) остановилась на уровне примерно в 6,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.35 мск биткоин дешевел на 2,31%, до 6,495 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 2,19%, до 6,482 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 4,31%, до 460,22 доллара, XRP — на 5,37%, до 0,48 доллара, Bitcoin Cash — на 6,88%, до 755,14 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 264,12 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,1% всего рынка криптовалют.

"Мы попали в бермудский треугольник диапазона 5-7,8 тысячи долларов", — рассказал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Курс биткоина торгуется ниже 9 тысяч долларов с середины мая и ниже 7 тысяч долларов — с середины июня, и после падения ниже отметки в 6 тысяч в конце июня показатель остановился в диапазоне 6,4-6,6 тысячи долларов.

Среди факторов, препятствующих удорожанию, негативная статистика о кражах на криптобирижах. По данным отчета CipherTrace за первую половину 2018 года, с криптобирж было украдено виртуальных валют на сумму в три раза больше, чем за 2017 год, или на сумму более 750 миллионов долларов против чуть более 250 миллионов за весь прошлый год.