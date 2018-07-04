ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заложил камень на месте строительства нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского "Елизово". В торжественной церемонии также принял участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и замминистра транспорта РФ Николай Захряпин. Вместе они открыли памятный знак "Нулевой километр камчатского авиапассажира".

"Я убежден, что в те сроки, в которые они (подрядчики) обязались (завершить работу), у нас на Камчатке появится комфортабельный, удобный терминал, который будет принимать и внутрироссийских туристов, и туристов из-за рубежа, — подчеркнул Патрушев, выступая на церемонии. — Это в целом будет способствовать развитию экономики как Камчатки, так и в целом Дальневосточного региона".

"Убежден, что все работы будут выполнены в срок", — заключил секретарь Совбеза.

Глава региона в свою очередь отметил, что Камчатка давно ждала новый терминал. По словам Илюхина, новый терминал должен начать работу через 2,5-3 года. Он выразил надежду на то, что воздушные ворота Камчатки станут лучшими на Дальнем Востоке.

Проект модернизации аэропорта включает строительство нового пассажирского терминала площадью около 45 тысяч "квадратов", который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов. Терминал будет оборудован 20 стойками регистрации и четырьмя телескопическими трапами. Его пропускная способность составит 1 миллион пассажиров в год. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.

Схема генерального плана нового терминала предполагает сокращение расстояния от аэровокзального комплекса до автомобильной дороги, соединяющей аэропорт с Петропавловском-Камчатским. Новое расположение терминала позволит значительно сократить время руления самолетов перед взлетом и после посадки, что будет способствовать снижению затрат авиакомпаний. Общий объем частных инвестиций в реализацию проекта превысит 7 миллиардов рублей. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году.