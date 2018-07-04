ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заложил камень на месте строительства нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского "Елизово". В торжественной церемонии также принял участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и замминистра транспорта РФ Николай Захряпин. Вместе они открыли памятный знак "Нулевой километр камчатского авиапассажира".
"Я убежден, что в те сроки, в которые они (подрядчики) обязались (завершить работу), у нас на Камчатке появится комфортабельный, удобный терминал, который будет принимать и внутрироссийских туристов, и туристов из-за рубежа, — подчеркнул Патрушев, выступая на церемонии. — Это в целом будет способствовать развитию экономики как Камчатки, так и в целом Дальневосточного региона".
"Убежден, что все работы будут выполнены в срок", — заключил секретарь Совбеза.
Глава региона в свою очередь отметил, что Камчатка давно ждала новый терминал. По словам Илюхина, новый терминал должен начать работу через 2,5-3 года. Он выразил надежду на то, что воздушные ворота Камчатки станут лучшими на Дальнем Востоке.
Схема генерального плана нового терминала предполагает сокращение расстояния от аэровокзального комплекса до автомобильной дороги, соединяющей аэропорт с Петропавловском-Камчатским. Новое расположение терминала позволит значительно сократить время руления самолетов перед взлетом и после посадки, что будет способствовать снижению затрат авиакомпаний. Общий объем частных инвестиций в реализацию проекта превысит 7 миллиардов рублей. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году.