Участников ВЭФ-2018 разместят на круизном лайнере

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Круизные судно Costa NeoRomantica прибудет во Владивосток в сентябре, чтобы размесить на своем борту участников четвертого Восточного экономического форума, сообщает администрация Приморья.

Врио губернатора Андрей Тарасенко рассказал по итогам заседания совета при президентском полпреде Юрии Трутневе в среду, что в 2018 году край подготовил для участников форума 1,8 тысячи номеров в аккредитованных гостиницах и отелях Владивостока и Артема, а также свыше 4,4 тысяч номеров в кампусе Дальневосточного федерального университета. Кроме того, впервые гостей разместят в "плавучей" гостинице – на лайнере Costa NeoRomantica, зафрахтованном Росморпортом.

"На круизном судне около 600 номеров, из них уже примерно 400 зарезервировали организаторы форума", – сказал Тарасенко.

По его словам, лайнер прибудет в порт Владивостока 8 сентября. Утром 9 сентября на нем будет работать комиссия по приемке судна. После этого Costa NeoRomantica будет открыто для гостей и проживающих. На лайнере организуют питание, а деловую и развлекательную инфраструктуру судна планируется задействовать для проведения мероприятий.

"В этом году заявок по динамике существенно больше, чем в прошлом, заявились главы государств", – сказал Трутнев на совещании.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.