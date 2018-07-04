Инженер рассказал о ходе планировки моста на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл – РИА Новости. Технико-экономическое обоснование перехода с Сахалина на материк будет готово в декабре, сообщил в среду на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

"Затем документ представят на рассмотрение в правительство России", — сказал докладчик.

По его словам, решение о мостовом или тоннельном варианте пока не принято, но изыскания проводятся по двум направлениям. Также пока рассматривается проект перехода без автомобильной дороги.