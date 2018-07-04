Путин подписал закон о продлении срока существования созданных до 2012 ОЭЗ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока существования особых экономических зон (ОЭЗ), созданных до 1 января 2012 года. Документ был во вторник вечером опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Он позволяет регионам завершить продление срока существования ОЭЗ, созданных до 1 января 2012 года, но сделать это они смогут лишь в течение 180 дней со дня вступления закона в силу, заключив дополнительные соглашения к соглашениям о создании ОЭЗ.

Первоначально закон "Об особых экономических зонах" предусматривал создание таких зон сроком на 20 лет. Однако 1 января 2012 года вступили в силу изменения, которые увеличивали срок существования ОЭЗ до 49 лет.

При этом был установлен переходный период (один год), в течение которого необходимо было заключить дополнительные соглашения о продлении срока существования ОЭЗ для тех регионов, которые заключили соглашения об их создании до 2012 года и планировали продлить срок их существования до 49 лет.

Однако на практике возникла ситуация, когда регионы, начавшие в переходный период процедуру согласования дополнительных соглашений о продлении срока существования ОЭЗ, не смогли завершить ее в установленный законом срок, учитывая длительность процедуры согласования и подписания документов.