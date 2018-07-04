Путин подписал закон о расширении режима свободного порта Владивостока

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект закона был разработан правительством России и предполагает распространение режима свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский район Хабаровского края, а также уточнение регулирования организации местного самоуправления на территории свободного порта Владивосток, следует из пояснительной записки.

На первом этапе на этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 50 миллиардов рублей и создать около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Прогнозный объем поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за десять лет кабинет оценивает в 4,3 миллиарда рублей.

Резидент свободного порта Владивосток или территории опережающего развития получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% — на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

Кроме этого, закон дополняет главу 11 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" статьей, устанавливающей, что особенности осуществления отдельных полномочий местных властей на территории свободного порта Владивосток устанавливаются федеральным законом "О свободном порте Владивосток".