Путин подписал закон о бессрочном праве выкупа арендуемого МСП госимущества

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который снимает ограничения сроков преимущественного права выкупа арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) государственного и муниципального имущества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит бессрочное право выкупа арендуемого регионального государственного и муниципального имущества, одновременно распространяя это право и на федеральное имущество. При этом отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП в соответствии с договором аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа.

Если раньше субъект не воспользовался своим правом выкупа, то он этого права лишался. Теперь если по истечении двух лет субъект малого предпринимательства продолжает арендовать это же имущество, он будет вправе подать заявку на его выкуп в любой момент, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, расширяются и полномочия органов местного самоуправления по правовому урегулированию имущественной поддержки малого предпринимательства. До настоящего времени приоритет в регулировании этого вопроса отдавался субъектам РФ.

Закон предусматривает проведение специальных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, только среди субъектов МСП. При этом запрещается передача прав и обязанностей по таким договорам, заключенным с субъектами МСП, третьим лицам и законодательно закрепляется требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении данного земельного участка в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.