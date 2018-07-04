Путин упростил процедуру получения разрешений на установку рекламы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение процедуры получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ допускает подачу заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с приложением необходимых документов через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче может быть направлено заявителю также посредством данных порталов.