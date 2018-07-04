Держать оборону: что будет с рублем после чемпионата мира по футболу

Фотограф фотографирует макет памятной банкноты Банка России, посвященной чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, на пресс-конференции в Москве

Фотограф фотографирует макет памятной банкноты Банка России, посвященной чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, на пресс-конференции в Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. За полгода рубль подешевел к доллару на восемь процентов — это худший показатель на постсоветском пространстве, отмечает Bloomberg. И указывает причину: американские санкции. Тем не менее при относительной слабости российская валюта наиболее стабильна среди развивающихся стран. Период волатильности позади, рубль вошел в устойчивый коридор, и выбить его оттуда достаточно сложно. Что ждать в третьем квартале, удастся ли преодолеть отметку "60" и как повлияет на валютный курс встреча Путина и Трампа — в материале РИА Новости.

Не самый слабый игрок на поле

Развивающиеся рынки, к которым относится и Россия, переживают не лучшие времена. Поток спекулятивного капитала, принесший за последние четыре года более 260 миллиардов долларов, развернулся вспять. Сказываются укрепление доллара и рост доходности американского госдолга — инвесторы перекладывают средства в более доходные бумаги, причем менее рискованные.

Еще один мощный фактор давления на валюты развивающихся стран — торговая война, в которую, вслед за США и Китаем, втягивается все больше государств. Впрочем, рубль это затрагивает в меньшей степени.

"У России большое положительное сальдо торгового баланса, поэтому на нас эти торговые войны особо не влияют. Структура внешнеторгового баланса страны завязана на торговлю сырьем, а цены на нефть сейчас очень высокие", — поясняет Александр Потавин, главный аналитик "Скайвинд финанс".

Высокие цены на нефть

Cанкции США толкнули рубль в ожидаемый еще с прошлого года коридор — 60-65 рублей за доллар. Дальнейшее ослабление возможно при снижении нефтяных котировок, но рынок пока сбалансирован — ни уменьшения спроса, ни увеличения предложения не предвидится. Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и готовы в любой момент отреагировать на изменение рыночной конъюнктуры. С другой стороны, нефть может пойти вниз по техническим причинам, корректируясь после продолжительного роста.

В данный момент цены достигли комфортного диапазона 70-80 долларов за баррель Brent, и существенное падение котировок маловероятно.

"В этом году прогнозируется рост мирового ВВП на три процента и повышение спроса на энергоносители", — отмечает Виктор Марков, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Другой позитивный фактор, на который обращают внимание эксперты: российский долговой рынок после апрельского снижения стабилизируется.

Это стимулирует возобновление спроса. Значит, в российские облигации придет капитал, что поддержит устойчивость рубля.

Действия Минфина



В конце июля и начале августа крупнейшим российским компаниям предстоят дивидендные выплаты. Как подсчитали в Росбанке, общая сумма дивидендов за год достигает 1,5 триллиона рублей. И около трети (0,5 триллиона) потребуется конвертировать в валюту для иностранных акционеров. Это, конечно, окажет давление на рубль.

Также не стоит забывать о бюджетном правиле, согласно которому все нефтегазовые сверхдоходы (выше установленной бюджетом планки в 40 долларов за баррель) Минфин направляет на покупку валюты.

"Фактически в апреле-июне ежемесячно на покупку валюты выделялось более 300 миллиардов рублей, что даже для нашего рынка весьма ощутимо", — подчеркивает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

Устойчивый коридор

И все же усилий Минфина по ослаблению рубля недостаточно. Эксперты уверены: существенного снижения курса в третьем квартале не произойдет — для этого просто нет причин.

Сейчас рубль ощутимо менее волатилен по сравнению с валютами других развивающихся стран. Текущие котировки участники рынка воспринимают как адекватные. Поэтому на ближайший квартал аналитики предсказывают курс 61,5-64,5 рубля за доллар и 72-75 рублей за евро.

"Это уже устоявшийся диапазон. После ценового всплеска в первой половине апреля курс рубля к доллару и евро ушел в консолидацию, и пока нет новых факторов давления", — говорит Потавин.

Интрига впереди

Единственное, что способно сдвинуть курс, по мнению экспертов, — встреча Путина и Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Президенты обсудят развитие двусторонних отношений, и если о чем-то договорятся, многие риски исчезнут, что приостановит бегство капитала и снизит давление на рубль.

Имиджевых очков добавил российской валюте мундиаль — для рубля это серьезная "моральная" поддержка. И хотя средств пары миллионов туристов недостаточно, чтобы изменить курс, чемпионат мира и его освещение мировыми СМИ явно повысили инвестиционную привлекательность страны.