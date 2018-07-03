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Экономика

Европейский суд по правам человека обязал Россию погасить долги СССР

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человекаЗдание Европейского суда по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, выпущенным в 1982 году.

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В опубликованном на сайте суда документе отмечается, что Россия после распада СССР обязалась рассчитаться по задолженности держателям облигаций, однако не исполнила взятые на себя обязательства.

"Сегодня в решении по делу "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении некоторых участников", — говорится в документе.

Суд постановил, что России необходимо уплатить различные суммы трем из 15 заявителей, а также в качестве возмещения морального ущерба выделить каждому из них дополнительно по 1800 евро.

Остальным истцам ЕСПЧ постановил возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро.

"Чисто техническое решение"

Эксперт по международному праву Владислав Оршев высказал мнение, что решение ЕСПЧ нужно воспринимать как чисто техническое. По его словам, решения международного суда принимаются не за один месяц, а иногда даже не за одно десятилетие.

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Адвокат отметил, что Россия признала свои долги по облигациям 1982 года, просто не до конца была отработана процедура выплаты.

"И на это в своем решении обратил внимание ЕСПЧ. Он обратился к Совету Европы о том, чтобы обсудить механизм выплат по долгам, которые, подчеркиваю, Российской Федерацией признаны. Поэтому я склоняюсь к тому, что суд вынес во многом техническое решение", — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

Российские эксперты разошлись в оценке решения Страсбургского суда. Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин считает, что решение ЕСПЧ следует трактовать как констатацию и оно не означает автоматического выкупа всех подобных облигаций.

В то же время старший преподаватель МГЮА, эксперт РСМД Денис Примаков полагает, что отсутствие в российском законодательстве четко прописанного положения по данному вопросу не освобождает государство от выплат.

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