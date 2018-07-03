НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Основными целями совета являются изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики в РФ, подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в этой сфере и содействие реализации потенциала российских организаций в области цифровой экономики с учетом международного опыта.

"Я намерен активно пользоваться возможностями, которые дает участие в совете по развитию цифровой экономики. Для Нижегородской области развитие цифровой экономики является абсолютным приоритетом. У нас работает международный кластер информационных технологии (IT-кластер). Мы ведем постоянную деятельность по привлечению новых инвесторов, недавно были подписаны соглашения о сотрудничестве с "Ростелекомом" и МТС, которые намерены расширять присутствие в регионе. Проводится масштабное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, например, в здравоохранении и транспорте. С одной стороны, это — новые рабочие места для региона, с другой – повышение комфорта для каждого нижегородца", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона отметил, что постоянно изучает лучшие практики других регионов в области цифровой экономики и федеральные тренды.

"Совет по развитию цифровой экономики станет эффективной площадкой для обмена опытом и выработки совместных решений. Готов отстаивать интересы Нижегородской области, будем участвовать во всех начинаниях, направленных на улучшение жизни региона", — подчеркнул Никитин.