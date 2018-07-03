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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%

(обновлено: 19:26 03.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ здании Госдумы РФВ здании Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Бизнес не должен повышать цены из-за роста НДС, считают в Госдуме

Согласно документу, со следующего года ставка налога вырастет до двадцати процентов с нынешних восемнадцати. Этот шаг, по расчетам кабинета министров, позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно.

При этом сохранятся все льготные ставки по НДС. Также останутся в силе права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или инвестиций.

"Решение по НДС — это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом", — заявил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Он отметил, что средства в первую очередь пойдут на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мантуров: повышение НДС не окажет негативного эффекта на промышленность

Политик напомнил, что на прошлой неделе встречался с руководителями ведущих бизнес-объединений.

"И все они заявили, что понимают, что эти два процента являются, по существу, вкладом бизнеса в развитие страны", — подчеркнул Макаров. По его словам, представители бизнеса просили, чтобы наработки, сделанные в течение полутора лет по налоговому режиму и улучшению налогового администрирования, были приняты в пакете.

Макаров пообещал, что Госдума примет их в июле. "Это и упрощенный доступ к возмещению НДС, это и сокращение камеральной проверки, это решение вопросов, связанных с тем, чтобы не отвлекались оборотные средства", — добавил он.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Законопроект также сохраняет действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22 процента. Одновременно с этим предлагается сохранить и так называемый "хвост" — ставку взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Сейчас общий объем страховых взносов в России составляет 30 процентов от Фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования, 2,9 процента — в Фонд социального страхования. С 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34 процентов — за счет повышения до 26 процентов взноса в ПФР.

НДС и цены на бензин

В правительстве оценили влияние повышения НДС на стоимость бензина. По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, это влияние будет несущественным.

Девушки на море в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Подорожает ли туристический рынок? Как повышение НДС отразится на ценах

"Колебания цен на нефть, которые во многом определяют динамику цен на нашем рынке, они гораздо существеннее, <…> поэтому мы не опасаемся, что это решение существенно повлияет на цены на бензин", — сказал он.

Замминистра пояснил, почему это так. "Если товар стоит, допустим, 118 рублей с НДС, а производитель полностью переложил повышение на два процентных пункта в цену — он стоит 120 рублей, то эти два рубля к 118 рублям — это составляет 1,6%, если быть точным, 1,69%", — сказал Трунин. Таким образом, от повышения НДС бензин подорожает лишь на 1,69%, считает он.

Он также напомнил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин, что тоже должно оказать стабилизирующее влияние на цены на бензин.

Весной этого года на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля в России стали расти цены на топливо. В этой ситуации правительство приняло несколько экстренных мер: снизило акцизы и отказалось от их планового повышения, а также договорилось с нефтекомпаниями о заморозке цен на уровне 30 мая. Эти меры оказались результативными: в целом цены на топливо или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.

Влияние на промышленность

Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, повышение НДС не окажет негативного воздействия на промышленность. При этом Минпромторг готов поддержать предприятия при возникновении чувствительных для бизнеса ситуаций.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Голикова объяснила, почему НДС повышают именно до 20%

"Увеличение НДС до 20% скажется по-разному на разных отраслях промышленности. Некоторые отрасли — особенно те, которые ориентированы на экспорт, — по нашим оценкам, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им возмещается из федерального бюджета. Например, химическая промышленность. При этом увеличение НДС выступит как дополнительная мотивация для предприятий для того, чтобы больше экспортировать, потому что при экспорте НДС возвращается", — отметил Мантуров.

По его словам, бизнес получил сигнал, что он должен адаптироваться — подготовиться к 1 января 2019 года, а с точки зрения администрирования принципиально ничего не меняется, учитывая, что по некоторым категориям процентная ставка осталась вообще неизменной — в частности, для детских игрушек и продуктов питания.

"Массового негативного влияния мы не предвидим, но во всех чувствительных ситуациях будем разбираться предметно и находить оптимальные варианты. Не исключаю, что рост НДС будет мотивировать бизнес оперативнее обращаться к нам за поддержкой в виде льготных займов, субсидий на НИОКР, субсидий по комплексным инвестпроектам. Если предприниматель хочет инвестировать, если у него есть желание создать продукт или организовать производство — в Минпромторге ему помогут и найдут решение", — подчеркнул министр в интервью РИА Новости.

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Экономика
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Голиков
я думаю, что они приняли даже не дочитав первый абзац...
19:38
03.07.2018
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Евгений Карасёв
Одобрили они, МЫ как избиратели этих самых депутатов не даём право на одобрение этого " проекта". Ибо не будете больше избираться в будущем от меня 100%. я думаю что так думает каждый гражданин России! хватит спать и глотать..
19:34
03.07.2018
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