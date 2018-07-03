"Газпром нефть" пока решила не вводить на своих АЗС оплату криптовалютой

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "Газпром нефть" пока решила не вводить на своих АЗС оплату криптовалютой, однако может внедрить другие проекты с использованием технологии блокчейн, говорится в корпоративном журнале компании.

В феврале этого года "Газпром нефть" опробовала технологию блокчейн в логистике. Также компания начала анализ применимости технологии блокчейн и криптовалют для развития сети АЗС и мелкооптовых поставок топлива. В ходе выполнения проекта было сформировано восемь инициатив: две из них признали перспективными, еще три — потенциально перспективными, остальные забраковали.

"Потенциально перспективными эксперты посчитали внедрение программы лояльности с использованием технологии блокчейн и применение блокчейна в создании автоматизированного рабочего места метролога. Также технологию можно применить для разработки системы электронного голосования для акционеров дочерних обществ компании. А вот идея о проведении расчетов на АЗС в криптовалюте пока не получила одобрения специалистов компании", — говорится в материале.

Перспективными признали идею разработки электронной торговой площадки и процессов клиринга расчетов между участниками процесса мелкооптовых продаж дочерних обществ, а также создания IT-решения по контролю логистической цепочки поставок нефтепродуктов.

"По итогам проекта разработана дорожная карта реализации перспективных инициатив на 2018 год. Уже летом этого года планируется завершить проработку концепций решений по первым двум проектам, а по остальным трем работы намечено провести во второй половине года", — заключается в публикации.