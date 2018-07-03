МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "Газпром нефть" пока решила не вводить на своих АЗС оплату криптовалютой, однако может внедрить другие проекты с использованием технологии блокчейн, говорится в корпоративном журнале компании.
"Потенциально перспективными эксперты посчитали внедрение программы лояльности с использованием технологии блокчейн и применение блокчейна в создании автоматизированного рабочего места метролога. Также технологию можно применить для разработки системы электронного голосования для акционеров дочерних обществ компании. А вот идея о проведении расчетов на АЗС в криптовалюте пока не получила одобрения специалистов компании", — говорится в материале.
"По итогам проекта разработана дорожная карта реализации перспективных инициатив на 2018 год. Уже летом этого года планируется завершить проработку концепций решений по первым двум проектам, а по остальным трем работы намечено провести во второй половине года", — заключается в публикации.