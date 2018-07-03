РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты заявили о дополнительных затратах на реализацию "пакета Яровой"

Сюжет:
Принятие "пакета Яровой" (80)
(обновлено: 19:03 03.07.2018)
318811
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИрина Яровая. Архивное фотоИрина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Реализация "пакета Яровой" потребует от операторов связи и интернет-компаний РФ не только инвестиций в оборудование для хранения данных, но и в защиту от возможных утечек, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В Институте развития интернета признали нехватку логики в "пакете Яровой"
Норма пакета антитеррористических законов ("пакет Яровой") о хранении пользовательского трафика вступила в силу 1 июля. Операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. С 1 октября операторы обязаны будут хранить интернет-трафик 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Интернет-сервисы теперь хранят электронные сообщения полгода.

"Риск утечки данных есть всегда, в любой компании. Это важно понимать. Основная цель "пакета Яровой" — дать возможность спецслужбам обращаться к данным ретроспективно, после того как произошел инцидент. Ранее такой возможности у них не было. Конечно, хранению этих данных, безопасности каналов взаимодействия со спецслужбами должно уделяться пристальное внимание, и безопасность должна быть обеспечена на самом высоком уровне", — сказал директор проектного направления Group-IB (компания по расследованию киберпреступлений) Антон Фишман.

Работа офиса МТС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В МТС оценили затраты на реализацию "пакета Яровой"
"Что касается операторов, финансовое бремя реализации "пакета Яровой" легло на их плечи. Конечно, идея инвестировать еще и в безопасность вряд ли приведет их в восторг, но защищать эти данные необходимо", — подчеркнул эксперт.

В компании InfoWatch (специализируется на информбезопасности) отметили, что новые подходы к хранению и обработке данных, стремление укрупнить хранилища, собрать в них как можно больше данных в принципе сопряжены с рисками. По словам аналитика InfoWatch Сергея Хайрука, интерес мошенников к крупным хранилищам данных будет зависеть от уровня защиты информации в них, а также потенциальной выгоды от утечки — будет ли она выше, чем затраты на взлом.

"Необходим комплексный подход к вопросам обеспечения безопасности крупных хранилищ, который будет включать контроль перемещения информации, а также действий персонала, ответственного за работу с данными. Технические средства, решающие подобные задачи, уже существуют", — сказал Хайрук.

Комментировать
Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Николай Захарко
и опять на головы и карманы потребителя, браво ввп, в этом году походу произойдёт полный шмон карманов
19:26
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Анатолий Сердюков
Нам нельзя экономить на защите Родины от так называемой "оппозиции", которая ничем не лучше чем ИГИЛ, и должна быть так же запрещена в России!
18:59
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
sonnytim
Ничего страшного, пара новых налогов - и будет денюжка)
18:42
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч окончен
1
Швеция
0
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч окончен
1
Швеция
0
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена