В ГД внесли проект об ограничении роста цен на топливо уровнем инфляции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группа депутатом от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об ограничении роста цен на бензин и авиационный керосин уровнем инфляции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ устанавливает, что рост розничных цен на автомобильный бензин, дизтопливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиакеросин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный законом о бюджете РФ на очередной год.

В связи существенным повышением цен на моторное топливо в течение мая 2018 года правительством РФ было принято решение о досрочном снижении акцизов на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во вторник во втором чтении.

"Вместе с этим данная мера не решает проблемы уже увеличившейся финансовой нагрузки как на граждан, так и на бизнес. В настоящий момент имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что ценообразование на моторное топливо в РФ не зависит от рыночных факторов, равно как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в РФ становится неконтролируемым и скачкообразным", — считают депутаты-эсеры.

Они утверждают, что при сравнении ряда показателей, "прослеживается четкая тенденция, показывающая, что вне зависимости от снижения или повышения цен на нефть на мировом рынке, цены на моторное топливо в России постоянно росли".

"Анализ структуры формирования цены моторного топлива показывает, что в России чрезвычайно высокие наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте, составляющие около 20% его стоимости, тогда как в мире объем указанных наценок составляет около 10%. Все указанные обстоятельства дают основания сделать вывод о том, что на российском топливном рынке может иметь место ситуация, связанная с нарушением антимонопольного законодательства РФ, при которой цены формируются нерыночными методами под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков", — отмечается в пояснительной записке.