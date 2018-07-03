РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В ГД внесли проект об ограничении роста цен на топливо уровнем инфляции

0950
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фотоЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группа депутатом от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об ограничении роста цен на бензин и авиационный керосин уровнем инфляции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Автозаправочная станция в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава "Роснефти" назвал причины роста цен на бензин‍
Документ устанавливает, что рост розничных цен на автомобильный бензин, дизтопливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиакеросин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный законом о бюджете РФ на очередной год.

В связи существенным повышением цен на моторное топливо в течение мая 2018 года правительством РФ было принято решение о досрочном снижении акцизов на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во вторник во втором чтении.

"Вместе с этим данная мера не решает проблемы уже увеличившейся финансовой нагрузки как на граждан, так и на бизнес. В настоящий момент имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что ценообразование на моторное топливо в РФ не зависит от рыночных факторов, равно как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в РФ становится неконтролируемым и скачкообразным", — считают депутаты-эсеры.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Росстат назвал регион с самой высокой ценой на бензин
Они утверждают, что при сравнении ряда показателей, "прослеживается четкая тенденция, показывающая, что вне зависимости от снижения или повышения цен на нефть на мировом рынке, цены на моторное топливо в России постоянно росли".

"Анализ структуры формирования цены моторного топлива показывает, что в России чрезвычайно высокие наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте, составляющие около 20% его стоимости, тогда как в мире объем указанных наценок составляет около 10%. Все указанные обстоятельства дают основания сделать вывод о том, что на российском топливном рынке может иметь место ситуация, связанная с нарушением антимонопольного законодательства РФ, при которой цены формируются нерыночными методами под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков", — отмечается в пояснительной записке.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018
Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч идёт
0
Швеция
0
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч идёт
0
Швеция
0
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена