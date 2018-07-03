В ГД внесли проект об ограничении роста цен на топливо уровнем инфляции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группа депутатом от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об ограничении роста цен на бензин и авиационный керосин уровнем инфляции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В связи существенным повышением цен на моторное топливо в течение мая 2018 года правительством РФ было принято решение о досрочном снижении акцизов на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во вторник во втором чтении.
"Вместе с этим данная мера не решает проблемы уже увеличившейся финансовой нагрузки как на граждан, так и на бизнес. В настоящий момент имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что ценообразование на моторное топливо в РФ не зависит от рыночных факторов, равно как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в РФ становится неконтролируемым и скачкообразным", — считают депутаты-эсеры.
"Анализ структуры формирования цены моторного топлива показывает, что в России чрезвычайно высокие наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте, составляющие около 20% его стоимости, тогда как в мире объем указанных наценок составляет около 10%. Все указанные обстоятельства дают основания сделать вывод о том, что на российском топливном рынке может иметь место ситуация, связанная с нарушением антимонопольного законодательства РФ, при которой цены формируются нерыночными методами под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков", — отмечается в пояснительной записке.