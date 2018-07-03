Премьер Нидерландов призвал Трампа отказаться от введения пошлин на авто

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал президента США Дональда Трампа отказаться от введения ввозных пошлин на автомобили из Евросоюза, чтобы избежать эскалации торгового конфликта, сообщает информационный портал DutchNews.

"Вот что я думаю — отмените тарифы, которые обсуждаются сейчас, и давайте начнем переговоры. Я думаю, это очень плохо для Америки в том числе, если торговый конфликт продолжит развиваться дальше", — заявил премьер на встрече с Трампом в понедельник в Белом доме.

Премьер Нидерландов отметил, что благодаря взаимным инвестициям двух стран в США было создано 825 тысяч рабочих мест, и 250 тысяч — в Нидерландах.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.

Ранее в понедельник в своем комментарии по этому поводу, переданном американской стороне, ЕС отметил, в частности, что экономике США, в случае введения этих новых пошлин, может быть нанесен ущерб, в том числе, вероятными контрмерами со стороны их торговых партнеров. Торговые ограничения США могут привести к введению ответных мер на экспорт США на сумму порядка 294 миллиарда долларов, или примерно 19% от общего объема экспорта США в 2017 году, свидетельствует документ.