Эксперт оценил попытки Украины арестовать активы "Газпрома"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина уже пыталась арестовать активы "Газпрома", однако у нее этого пока не получилось, подобные попытки никак не влияют на газопроводные проекты "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее во вторник член коллегии Государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что Киев в рамках взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража может нанести "болезненный удар" Кремлю. По ее словам, Украина может арестовать примерно 35% акций Nord Stream AG — оператора "Северного потока — 1", принадлежащих "Газпрому".

"Они уже пытались арестовать активы, но у них ничего не получилось. Разбирательство продолжается. На работу "Северного потока" эти действия никак не влияют", — сказал Гривач РИА Новости, отвечая на вопрос, возможен ли арест 35% акций Nord Stream AG в рамках взыскания с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. "Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными. После этого компания заявила, что решение суда приостанавливает взыскание с "Газпрома" только на территории Швеции.