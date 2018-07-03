Индия снизила пошлины на товары из пяти азиатских стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл — РИА Новости. Индия понизила тарифы на импорт товаров из пяти стран Азии, в том числе КНР, говорится в сообщении министерства коммерции и промышленности страны.

Согласно сообщению ведомства, в общей сложности снижение тарифов затронуло 3142 товарные позиции из Южной Кореи, Китая, Лаоса, Шри-Ланки и Бангладеш. Уменьшение пошлин произошло с 1 июля в рамках действия Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения (APTA), членом которого является Индия.

Решение снизить ввозные тарифы из стран Азии было принято на фоне разногласий между Индией и Соединенными Штатами, которые с недавнего времени ввели дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий — 25% и 10% соответственно. В Нью-Дели расценивают такой шаг как протекционизм, который вредит глобальной экономике. В ответ Индия с 4 августа намерена повысить пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, продуктов из стали и железной руды из США.