Россия ограничила поставки мяса и рыбы с трех белорусских предприятий

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россельхознадзор со среды вводит временные ограничения на поставки в Россию мясной и рыбной продукции с трех предприятий Белоруссии: "Беларуськалий", "Калинковичский мясокомбинат" и "Форелевое хозяйство "Лохва", сообщается на сайте службы.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 4 июля 2018 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения коснулись компаний "Беларуськалий" и "Калинковичский мясокомбинат", где специалисты выявили тетрациклин в говядине. Также в список нарушителей вошло "Форелевое хозяйство "Лохва", в продукции которого были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий, среди которых "Мозырские молочные продукты", "Молоко" (город Городок), "Молодечненский молочный комбинат", "Молочные горки" и "ТПК Продинвест".