На ЯМЭФ-2019 представят рейтинг безопасности ведения бизнеса в регионах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рейтинг безопасности ведения бизнеса в регионах представят на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в 2019 году, рассказал в интервью РИА Новости сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"Начиная с V Ялтинского международного экономического форума мы планируем подводить итоги рейтинга безопасности ведения бизнеса в регионах. Рейтинг инициирован уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Предполагается, что он будет ежегодным", — сказал Назаров.

ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте с участием 3122 человек: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные — 45 регионов России. На форум приезжала крупная правительственная делегация из Сирии.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.

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