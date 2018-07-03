Эксперт оценил угрозы Киева арестовать акции "Северного потока -1"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина мечтает, чтобы весь мир объединился против России, заявил RT глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Таким образом он прокомментировал заявление члена коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины о том, что Киев может инициировать арест 35% акций "Северного потока-1", которыми владеет "Газпром".

По его словам, даже арест не помешал бы компании работать, так как эти акции — обеспечительная мера и неприкосновенный запас, поэтому "Газпром" и не собирался их продавать.

Комментируя предположения украинских чиновников, что если "Европа объединится" и окажет поддержку украинской стороне, то России "нечего будет делать", эксперт выразил сомнения в реальности такого сценария.

"Ничего этого на практике не происходит. На практике европейские компании финансируют строительство "Северного потока-2". США говорят, что поддерживают Украину на словах, но деньгами не особо помогают", — заключил Правосудов.