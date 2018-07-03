Ялтинский форум может стать конкурентом Давосу, заявили организаторы

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Пятый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму в апреле 2019 года, по составу спикеров и тематике дискуссий может составить конкуренцию Всемирному экономическому форуму в Давосе, считает сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"У нас нет никаких сомнений, что через некоторое время, через 10-20 лет, Крым будет лучше, чем Монако, и, соответственно, Ялтинский форум будет солиднее, чем площадка в Давосе. Уровень пятого ЯМЭФ, думаю, уже будет сопоставим, потому что количество интересных знаковых спикеров, которые в апреле 2019 года приедут в Ялту, не будет уступать Давосу. А может быть, мы даже сумеем сделать так, что авторитетных спикеров с именами мирового масштаба будет больше", — сказал Назаров в интервью РИА Новости.

По его словам, начиная с 2019 года, ЯМЭФ будет организован по принципу площадки в Давосе, где главное не количество участников, а качество дискуссий.

"Мы тоже не планируем увеличивать количество гостей. Теперь мы будем работать над тем, чтобы каждый из 3 тысяч участников был либо очень известным, либо значимым, либо нужным для форума. Чтобы имя каждого участника было известно всему миру и чтобы все, что сказал каждый из гостей, было очень значимо", — добавил Назаров.

ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные — 45 регионов России. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирии.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.

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