ФАС возбудила дело против ЦУМа за некорректную рекламу

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против ЦУМа за некорректную рекламу, сообщается на сайте службы.

"Московское УФАС России подозревает ЦУМ в нарушении закона о рекламе. Торговый дом размещал на московских автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены", — говорится в сообщении.

Фактически ЦУМ распространил рекламу, которая содержит некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами, поясняет ФАС. Также в рекламе отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение дела назначено на 24 июля.

Если нарушение будет доказано, торговому дому грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.