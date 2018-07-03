"Дыра" в капитале хабаровского банка "Уссури" составила 372 миллиона рублей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов хабаровского банка "Уссури", лишившегося лицензии в мае, составила 372,047 миллиона рублей, следует из вестника Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 4,978 миллиарда рублей, обязательства — 5,35 миллиарда.

Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уссури" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным ЦБ, кредитной организацией осуществлялись "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.

По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 мая "Уссури" занимал 275-е место в банковской системе РФ.