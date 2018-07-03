МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов и снижении акцизов на топливо. Третье чтение запланировано на 5 июля.

"(Это) новый механизм, который предполагает существенное снижение налоговой нагрузки на этапе геологоразведочных работ, добычи, разработки месторождения до того, как оно выходит на свой обычный режим. Таким образом мы стимулируем работу компаний на разработку новых месторождений и добычу нефти трудноизвлекаемых запасов", — сказал журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Согласно проекту, налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и т.д. Налоговая ставка НДД — 50%.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%; вторая группа — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине. Третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн). Четвертая группа — новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.

Кроме того, по НДПИ предлагается увеличить с 1,4022 до 2,055 коэффициент, характеризующий экспортную доходность единицы условного топлива, на период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года.

В соответствии с ранее объявленными решениями, во втором чтении законопроект дополнен нормами о снижении с 1 июня акцизов на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также предлагается отказаться от предполагавшегося с 1 июля повышения акцизов на 700 рублей.

В результате акциз на бензин пятого класса с 1 июня снижается до 8,213 тысячи рублей за тонну с 11,213 тысячи рублей. Предполагается, что он останется на этом уровне до конца текущего года. При этом акциз на бензин, который не соответствует пятому классу, сохраняется в размере 13,1 тысячи за тонну. Акциз на дизельное топливо снижается до 5,665 тысячи рублей за тонну с 7,665 тысячи рублей.

"Существенное снижение акцизов на бензин уже сейчас позволило зафиксировать те цены, которые установились на конец мая", — напомнил Макаров. Он полагает, что уменьшение акцизов создает "возможность не только для фиксации цены, но и… для снижения цены на бензин на внутреннем рынке".