Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на рынке нефти, договорились продолжить координацию действий, а также обсудили планы своих стран в свете цели ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудили ситуацию на рынке нефти и договорились продолжить координацию действий", — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Новак и аль-Фалих обсудили последние тенденции на мировом рынке нефти.

"Министры обменялись информацией о планах своих стран по производству нефти для удовлетворения спроса в летний период в свете решений, принятых в последние месяцы…, направленных на корректировку коллективного уровня снижения добычи нефти со 147% в мае 2018 до 100%, начиная с 1 июля 2018 года, что соответствует увеличению добычи примерно на один миллион баррелей нефти в день", — подчеркивается в материале.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещал ему повысить производство нефти на 2 миллиона баррелей в день. Позже Белый дом скорректировал заявление президента, сообщив, что король не обещал повысить производство сразу на указанный объем, а подтвердил возможность использования по мере необходимости резервов королевства для дополнительной добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.