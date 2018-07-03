Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на рынке нефти, договорились продолжить координацию действий, а также обсудили планы своих стран в свете цели ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, говорится в сообщении российского Минэнерго.
В ходе телефонного разговора Новак и аль-Фалих обсудили последние тенденции на мировом рынке нефти.
"Министры обменялись информацией о планах своих стран по производству нефти для удовлетворения спроса в летний период в свете решений, принятых в последние месяцы…, направленных на корректировку коллективного уровня снижения добычи нефти со 147% в мае 2018 до 100%, начиная с 1 июля 2018 года, что соответствует увеличению добычи примерно на один миллион баррелей нефти в день", — подчеркивается в материале.
В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещал ему повысить производство нефти на 2 миллиона баррелей в день. Позже Белый дом скорректировал заявление президента, сообщив, что король не обещал повысить производство сразу на указанный объем, а подтвердил возможность использования по мере необходимости резервов королевства для дополнительной добычи нефти.