Пекин призвал Вашингтон прекратить давление на китайские компании

ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Китай призывает Вашингтон прекратить делать ничем не подкрепленные догадки и оказывать необоснованное давление на китайские компании в США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) из соображений национальной безопасности рекомендовало в понедельник Федеральной комиссии по связи отклонить заявку компании China Mobile на предоставление своих услуг внутри США.

"Мы призываем США прекратить делать ничем не подкрепленные догадки и оказывать необоснованное давление на китайские компании, предоставить справедливые условия для инвестиций китайских компаний, делать больше для укрепления взаимодоверия и сотрудничества", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя решение по China Mobile.

Он также призвал американскую сторону отказаться от мышления "холодной войны и вышедшей из моды концепции авантюрных действий".

В заявлении NTIA отмечалось, что после дискуссий с мобильным оператором China Mobile так и не удалось снять обеспокоенность американской стороны относительно "растущего риска национальной безопасности" США, исходящего от этой компании.

В этой связи национальное управление по телекоммуникациям и информации США решило рекомендовать отклонить заявку китайской стороны.