В Народном банке Китая рассказали о следующих шагах после ослабления юаня

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Китай уверен, что сохранит обменный курс юаня на рациональном, стабильном уровне, заявил во вторник заместитель председателя Народного банка Китая (ЦБ), глава управления по валютному контролю Фань Гуншэн.

Во вторник Народный банк Китая вновь резко ослабил курс юаня к доллару на 0,5%, установив его на отметке 6,6497, что на 340 пунктов больше чем в понедельник, когда курс составил 6,6157. В понедельник ЦБ Китая незначительно укрепил курс юаня — на 9 пунктов, однако в течение прошлой недели курс юаня только снижался, обновляя несколько раз минимум с января. Ослабление юаня происходит на фоне вновь обострившегося торгового конфликта между США и Китаем.

"Китай все эти годы накопил богатый опыт и достаточные политические средства. У нас есть уверенность в том, что мы сохраним курс юаня на рациональном, сбалансированном, стабильном уровне", — заявил Фань Гуншэн, которого цитируют китайские СМИ. Он подчеркнул, что с начала года гибкость обменного курса юаня укрепилась, что сравнительно выделяется среди других валют развивающихся рынков. Фань Гуншэн добавил, что рост экономики Китая в целом сохраняется на хорошем уровне, а качество его структуры и эффективность постоянно повышаются.

"Внутренние двигатели экономического роста укрепились. Кроме того, у нас сбалансированные международные платежи и достаточные валютные резервы", — добавил чиновник.

Тем временем среди экспертов широко распространено мнение, что ЦБ Китая, ослабляя курс национальной валюты, готовится к торговой войне с США.

"Юань за последние 14 торговых сессий в общей сложности девальвировал на 5%. Уровень 6,7 за доллар будет толерантным курсом. Народный банк хочет видеть юань слабым, но не хочет повторять ошибки, допущенные в августе 2015 года, когда юань упал больше чем на 2% за день", — отмечает инвестиционный стратег Джаспер Ло, слова которого приводит газета South China Morning Post.