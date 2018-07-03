Рост цен и нелегального рынка: риски от повышения акциза на сигареты

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Повышение ставки акциза на сигареты с 1 июля в России, хотя и было ожидаемым, все же может повысить потребительские цены на сигареты; кроме того, дальнейший рост акциза создает риски для расширения российского рынка нелегальной табачной продукции, считают опрошенные РИА Новости табачные компании.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в России с 1 июля увеличилась на 10% — до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,335 тысячи рублей за тысячу штук.

С января 2017 года ставка составляла 1,562 тысячи рублей (плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,123 тысячи рублей за тысячу штук). Обычно акцизы на табачную продукцию повышаются с начала года, однако в текущем году для сигарет и папирос было сделано исключение.

Главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев отмечал, что прямой зависимости между ростом акцизов на сигареты и повышением их цены в рознице нет. Между тем, указывал эксперт, для самых дешевых сигарет рост акциза с июля может означать повышение цены на 4-5 рублей.

Если взять ставку акциза в 2,335 тысячи рублей за тысячу сигарет и рассчитать величину акциза на одну пачку (из 20 сигарет), то она в результате июльского повышения вырастет до 46,7 рубля с 42,5 рубля. Если учесть еще и величину НДС (18% от конечной стоимости), то налоговая нагрузка на пачку сигарет стоимостью 90-95 рублей вырастет как раз на 4-5 рублей.

Ожидаемый рост, но все же рост



По словам вице-президента JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергея Головко, повышение акциза с 1 июля — ожидаемый шаг для отрасли. "Предложенные ставки являются взвешенной мерой акцизного регулирования по сравнению с "шоковыми" темпами роста в среднем на 30% в предыдущие годы", — подчеркнул он.

"По нашим оценкам, повышение акцизов на 10% в этом году приведет к росту цен в среднем на 5-6 рублей за пачку сигарет, а средняя цена пачки к концу года составит около 110 рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, когда стоимость пачки сигарет выросла в среднем на 15 рублей, в этом году рост будет более плавным и, мы надеемся, менее чувствительным для потребителя", — добавил Головко.

С оценками возможного роста цен согласен и директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин. "Увеличение розничной стоимости может достигнуть 6 рублей из-за повышения акциза", — указывает он.

Соустин добавил, что сроки повышения цены для конечных потребителей составляют в среднем от месяца до трех месяцев и напрямую зависят от объемов производства и существующих складских запасов. "Цены не меняются в один момент. Как правило, с момента производства продукции по новым ценам до появления ее в продаже проходит от нескольких недель до нескольких месяцев", — согласны в British American Tobacco (BAT).

Акцизы и нелегальный рынок



По словам представителя JTI Головко, компания приветствует решение правительства перейти к более сбалансированной акцизной политике, которая поможет сблизить ставки со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и остановить рост нелегальной торговли.

"За последние пять лет акцизы на сигареты в России выросли более чем в три раза, что отразилось на росте нелегального рынка в семь раз — до 7,7% в первом квартале 2018 года. По оценкам индустрии, из-за роста нелегальной торговли в этом году бюджет РФ недополучит около 50 миллиардов рублей акцизных платежей", — указал он.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура BAT) Яна Гуськова напоминает, что Россия поднимала акцизы на табак на 20-40% в год в период с 2010 года по 2017 год. "Стоимость пачки за это время увеличилась почти в пять раз — с 18 до 90 рублей. Как итог: доля нелегальных сигарет увеличилась вдвое последние два года и достигла 7,7%", — отмечает она.

Основной объем нелегальных сигарет, продолжает Гуськова, приходится на продукцию из Белоруссии, где акцизы и цена на сигареты втрое ниже российских и начинаются от 25-30 рублей за пачку.

"Увеличение акциза приведет к умеренному росту потребительских цен на сигареты но, в условиях текущей экономической ситуации, все же повышает риски дальнейшего роста нелегального рынка сигарет", — добавляет в свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко.

Дальнейший путь акциза



Следующее повышение ставок акцизов на табачную продукцию в РФ произойдет 1 января 2019 года. В частности, акциз на сигареты планируется вновь увеличить на 10% — до 1,89 тысячи рублей за тысячу штук.

"Любое повышение цен должно соотноситься с доходами потребителей. Когда цены на легальные сигареты растут быстрее, чем доходы курильщиков, потребители начинают искать более дешевую альтернативу и переключаются на контрафакт", — указывает Гуськова из "БАТ Россия".

По ее словам, вместо форсированного роста акцизных ставок необходимо продолжить переговоры по гармонизации акцизных ставок на сигареты на территории ЕАЭС, чтобы не допустить дальнейший рост нелегальной торговли. С этим согласен и Соустин из Imperial Tobacco.

"Изменения акцизных ставок должны коррелироваться, во-первых, с уровнем доходов населения, во-вторых, с уровнем акцизных ставок в странах ЕАЭС. В противном случае — как это происходит на данный момент, потребитель будет переходить на более дешёвую нелегальную продукцию", — указывает он.

По словам Головко из JTI, опыт других стран показывает, что умеренное повышение акцизов помогает затормозить рост нелегальной торговли и снизить потери государства. "Сохранение темпов роста акцизов, заложенных в бюджете РФ на 2019-2021 годы, на наш взгляд, существенно сокращает риски дальнейшего падения легального рынка и доходов бюджета", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Слипченко из PMI также отметил, что ежегодное повышение ставок акцизов на сигареты происходит в плановом порядке. "Предсказуемость ставок акцизов обеспечивает стабильность рынка и крайне важна для принятия инвестиционных решений", — считает он.