РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рост цен и нелегального рынка: риски от повышения акциза на сигареты

0250
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех производства сигарет. Архивное фотоЦех производства сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Повышение ставки акциза на сигареты с 1 июля в России, хотя и было ожидаемым, все же может повысить потребительские цены на сигареты; кроме того, дальнейший рост акциза создает риски для расширения российского рынка нелегальной табачной продукции, считают опрошенные РИА Новости табачные компании.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
От акцизов до ОСАГО: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Ставка акциза на сигареты и папиросы в России с 1 июля увеличилась на 10% — до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,335 тысячи рублей за тысячу штук.

С января 2017 года ставка составляла 1,562 тысячи рублей (плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,123 тысячи рублей за тысячу штук). Обычно акцизы на табачную продукцию повышаются с начала года, однако в текущем году для сигарет и папирос было сделано исключение.

Главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев отмечал, что прямой зависимости между ростом акцизов на сигареты и повышением их цены в рознице нет. Между тем, указывал эксперт, для самых дешевых сигарет рост акциза с июля может означать повышение цены на 4-5 рублей.

Если взять ставку акциза в 2,335 тысячи рублей за тысячу сигарет и рассчитать величину акциза на одну пачку (из 20 сигарет), то она в результате июльского повышения вырастет до 46,7 рубля с 42,5 рубля. Если учесть еще и величину НДС (18% от конечной стоимости), то налоговая нагрузка на пачку сигарет стоимостью 90-95 рублей вырастет как раз на 4-5 рублей.

Ожидаемый рост, но все же рост

По словам вице-президента JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергея Головко, повышение акциза с 1 июля — ожидаемый шаг для отрасли. "Предложенные ставки являются взвешенной мерой акцизного регулирования по сравнению с "шоковыми" темпами роста в среднем на 30% в предыдущие годы", — подчеркнул он.

Запрет курения. Архивное фото
© Fotolia / PiLensPhoto
ФАС предлагает подумать об отдельном законе о регулировании табачного рынка

"По нашим оценкам, повышение акцизов на 10% в этом году приведет к росту цен в среднем на 5-6 рублей за пачку сигарет, а средняя цена пачки к концу года составит около 110 рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, когда стоимость пачки сигарет выросла в среднем на 15 рублей, в этом году рост будет более плавным и, мы надеемся, менее чувствительным для потребителя", — добавил Головко.

С оценками возможного роста цен согласен и директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин. "Увеличение розничной стоимости может достигнуть 6 рублей из-за повышения акциза", — указывает он.

Соустин добавил, что сроки повышения цены для конечных потребителей составляют в среднем от месяца до трех месяцев и напрямую зависят от объемов производства и существующих складских запасов. "Цены не меняются в один момент. Как правило, с момента производства продукции по новым ценам до появления ее в продаже проходит от нескольких недель до нескольких месяцев", — согласны в British American Tobacco (BAT).

Акцизы и нелегальный рынок

По словам представителя JTI Головко, компания приветствует решение правительства перейти к более сбалансированной акцизной политике, которая поможет сблизить ставки со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и остановить рост нелегальной торговли.

Курение кальяна в ресторане
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Правительство хочет ввести акциз на смесь для кальянов с 2019 года

"За последние пять лет акцизы на сигареты в России выросли более чем в три раза, что отразилось на росте нелегального рынка в семь раз — до 7,7% в первом квартале 2018 года. По оценкам индустрии, из-за роста нелегальной торговли в этом году бюджет РФ недополучит около 50 миллиардов рублей акцизных платежей", — указал он.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура BAT) Яна Гуськова напоминает, что Россия поднимала акцизы на табак на 20-40% в год в период с 2010 года по 2017 год. "Стоимость пачки за это время увеличилась почти в пять раз — с 18 до 90 рублей. Как итог: доля нелегальных сигарет увеличилась вдвое последние два года и достигла 7,7%", — отмечает она.

Основной объем нелегальных сигарет, продолжает Гуськова, приходится на продукцию из Белоруссии, где акцизы и цена на сигареты втрое ниже российских и начинаются от 25-30 рублей за пачку.

"Увеличение акциза приведет к умеренному росту потребительских цен на сигареты но, в условиях текущей экономической ситуации, все же повышает риски дальнейшего роста нелегального рынка сигарет", — добавляет в свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко.

Дальнейший путь акциза

Следующее повышение ставок акцизов на табачную продукцию в РФ произойдет 1 января 2019 года. В частности, акциз на сигареты планируется вновь увеличить на 10% — до 1,89 тысячи рублей за тысячу штук.

Продажа сигарет. архивное фото
© Fotolia / DoraZett
Опрос показал, на сколько в России сократилось число курильщиков

"Любое повышение цен должно соотноситься с доходами потребителей. Когда цены на легальные сигареты растут быстрее, чем доходы курильщиков, потребители начинают искать более дешевую альтернативу и переключаются на контрафакт", — указывает Гуськова из "БАТ Россия".

По ее словам, вместо форсированного роста акцизных ставок необходимо продолжить переговоры по гармонизации акцизных ставок на сигареты на территории ЕАЭС, чтобы не допустить дальнейший рост нелегальной торговли. С этим согласен и Соустин из Imperial Tobacco.

"Изменения акцизных ставок должны коррелироваться, во-первых, с уровнем доходов населения, во-вторых, с уровнем акцизных ставок в странах ЕАЭС. В противном случае — как это происходит на данный момент, потребитель будет переходить на более дешёвую нелегальную продукцию", — указывает он.

По словам Головко из JTI, опыт других стран показывает, что умеренное повышение акцизов помогает затормозить рост нелегальной торговли и снизить потери государства. "Сохранение темпов роста акцизов, заложенных в бюджете РФ на 2019-2021 годы, на наш взгляд, существенно сокращает риски дальнейшего падения легального рынка и доходов бюджета", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Слипченко из PMI также отметил, что ежегодное повышение ставок акцизов на сигареты происходит в плановом порядке. "Предсказуемость ставок акцизов обеспечивает стабильность рынка и крайне важна для принятия инвестиционных решений", — считает он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена