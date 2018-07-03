"Альтернативы не существует". Кто поможет Китаю защитить ВТО от США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Китай намерен отстаивать принципы ВТО и противостоять протекционизму в мировой торговле, заявил министр коммерции страны Чжун Шань. А в США планируют принять законопроект, который позволит игнорировать правила международной организации, что, по сути, означает односторонний выход из нее. Чем может закончиться это противостояние — в материале РИА Новости.
Хотя ведущие страны мира не всегда придерживаются единой позиции в вопросах торговли, большинство согласно, что ключевую роль в решении возникающих проблем должна играть Всемирная торговая организация.
Главная цель ВТО, созданной в 1995 году на основе генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года, — ликвидировать экономические барьеры и обеспечить равные возможности странам, заинтересованным в продвижении своих товаров на внешних рынках. Необходимость этого признается всеми, кроме Дональда Трампа.
В отношении ВТО американский президент ведет себя в своем обычном стиле — говорит одно, а делает совершенно другое. Так, например, в конце июня Трамп сообщил, что ни в коем случае не собирается выходить из ВТО.
"К США должны относится честнее. Но я не говорю о выходе из ВТО. Я считаю, что споры в ВТО должны разрешаться более справедливым способом", — приводит его слова пресс-служба Белого дома.
А уже в начале июля в Сети появился черновик законопроекта, в соответствии с которым президент США получает право вводить любые пошлины на импорт без одобрения законодательного органа и игнорировать базовые принципы ВТО. Впрочем, последнее Трамп делает и без всякого законопроекта.
Огонь по своим
Затем он объявил о намерении установить дополнительные пошлины на европейские автомобили — 20 процентов. В ближайшие дни председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправляется в Вашингтон в надежде урегулировать этот вопрос, но уже подсчитали, что эта протекционистская мера обойдется экономике США в сумму порядка 14 миллиардов долларов.
Представители Альянса автопроизводителей США предупредили Трампа, что страна рискует потерять сотни тысяч рабочих мест. Кроме того, цены на новые автомобили увеличатся в среднем на 5,8 тысячи долларов.
Терпение лопнуло
На фоне развязанной Белым домом торговой войны, которая, по мнению представителей Всемирного банка, угрожает очередной мировой рецессией, Китай может сблизиться с теми, кого это тоже коснулось. Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев считает, что внутри ВТО сформируется своего рода антиамериканский блок.
"Китай сейчас попытается создать общий фронт противодействия США вместе с ЕС, Канадой и Мексикой, воспользоваться тем, что на саммите "Большой семерки" в Канаде Трамп поссорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и лидерами Евросоюза", — объясняет эксперт.
Россия не осталась в стороне
Москва тоже обратилась с иском в ВТО. В России полагают, что ведущая роль ВТО в межгосударственных экономических отношениях не может подвергаться сомнению.
"Мы об этом неоднократно говорили на различных площадках: сегодня никакой альтернативы ВТО не существует. Ее роль в качестве медиатора в международных торговых спорах остается ведущей", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.
В свою очередь, министр экономики Максим Орешкин отметил, что Россия готова обратиться в организацию с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, если в ходе консультаций стороны не найдут способ урегулирования противоречий.
"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", — добавил Орешкин.
Некоторые эксперты не исключают того, что, если ВТО не прислушается к этим претензиям и предложениям, организация просто развалится. Однако мировая торговля нуждается в регуляторе — значит, создадут новую, но уже без США.