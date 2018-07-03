"Альтернативы не существует". Кто поможет Китаю защитить ВТО от США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Китай намерен отстаивать принципы ВТО и противостоять протекционизму в мировой торговле, заявил министр коммерции страны Чжун Шань. А в США планируют принять законопроект, который позволит игнорировать правила международной организации, что, по сути, означает односторонний выход из нее. Чем может закончиться это противостояние — в материале РИА Новости.

Хотя ведущие страны мира не всегда придерживаются единой позиции в вопросах торговли, большинство согласно, что ключевую роль в решении возникающих проблем должна играть Всемирная торговая организация.

Главная цель ВТО, созданной в 1995 году на основе генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года, — ликвидировать экономические барьеры и обеспечить равные возможности странам, заинтересованным в продвижении своих товаров на внешних рынках. Необходимость этого признается всеми, кроме Дональда Трампа.

В отношении ВТО американский президент ведет себя в своем обычном стиле — говорит одно, а делает совершенно другое. Так, например, в конце июня Трамп сообщил, что ни в коем случае не собирается выходить из ВТО.

"К США должны относится честнее. Но я не говорю о выходе из ВТО. Я считаю, что споры в ВТО должны разрешаться более справедливым способом", — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

А уже в начале июля в Сети появился черновик законопроекта, в соответствии с которым президент США получает право вводить любые пошлины на импорт без одобрения законодательного органа и игнорировать базовые принципы ВТО. Впрочем, последнее Трамп делает и без всякого законопроекта.

Огонь по своим

Пытаясь защитить внутренний рынок, Дональд Трамп осложняет жизнь не только конкурентам, но и ближайшим союзникам, и даже самим американцам. Первым делом президент ввел пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. Больше всего это затронуло страны НАФТА (Канаду и Мексику), а также ЕС, Индию и Китай.

Затем он объявил о намерении установить дополнительные пошлины на европейские автомобили — 20 процентов. В ближайшие дни председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправляется в Вашингтон в надежде урегулировать этот вопрос, но уже подсчитали, что эта протекционистская мера обойдется экономике США в сумму порядка 14 миллиардов долларов.

Представители Альянса автопроизводителей США предупредили Трампа, что страна рискует потерять сотни тысяч рабочих мест. Кроме того, цены на новые автомобили увеличатся в среднем на 5,8 тысячи долларов.

Терпение лопнуло

Пострадавшие от действий Вашингтона страны обратились с жалобами в ВТО. Первым разбирательство инициировал Пекин, позже примеру КНР последовали и другие государства.

На фоне развязанной Белым домом торговой войны, которая, по мнению представителей Всемирного банка, угрожает очередной мировой рецессией, Китай может сблизиться с теми, кого это тоже коснулось. Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев считает, что внутри ВТО сформируется своего рода антиамериканский блок.

"Китай сейчас попытается создать общий фронт противодействия США вместе с ЕС, Канадой и Мексикой, воспользоваться тем, что на саммите "Большой семерки" в Канаде Трамп поссорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и лидерами Евросоюза", — объясняет эксперт.

Россия не осталась в стороне

Москва тоже обратилась с иском в ВТО. В России полагают, что ведущая роль ВТО в межгосударственных экономических отношениях не может подвергаться сомнению.

"Мы об этом неоднократно говорили на различных площадках: сегодня никакой альтернативы ВТО не существует. Ее роль в качестве медиатора в международных торговых спорах остается ведущей", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

В свою очередь, министр экономики Максим Орешкин отметил, что Россия готова обратиться в организацию с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, если в ходе консультаций стороны не найдут способ урегулирования противоречий.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", — добавил Орешкин.

По его словам, важно было бы создать новый механизм, который позволит не учитывать мнение США при решении подобных споров. Соответствующее предложение сформулировано представителями нескольких стран во время встречи министров торговли ВТО.

Некоторые эксперты не исключают того, что, если ВТО не прислушается к этим претензиям и предложениям, организация просто развалится. Однако мировая торговля нуждается в регуляторе — значит, создадут новую, но уже без США.