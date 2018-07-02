Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 3,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июнь 2018 года увеличилось на 3,271 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.
Согласно данным BBI, самым богатым в России является глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние с начала года выросло на 2,23 миллиарда долларов — до 18,9 миллиарда долларов. На втором месте в списке оказался основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его богатство снизилось на 804 миллиона долларов — до 18,9 миллиарда долларов. Третью строчку в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на 475 миллионов долларов — до 18,5 миллиарда долларов.
Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг стал шестым в рейтинге, он потерял за полгода 880 миллионов долларов (состояние также оценивается в 15,4 миллиарда). Президент "Лукойла" Вагит Алекперов за январь-июнь увеличил свое богатство на 1,92 миллиарда долларов, до 14,5 миллиарда.
Олег Дерипаска больше не находится в рейтинге 500 богатейших людей мира. В апреле Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал") попали под санкции США, после чего бумаги "Русала" и En+ пережили обвальное падение на биржах. Кроме Дерипаски из рейтинга также выбыли Сулейман Керимов, Михаил Гуцериев и Юрий Мильнер.