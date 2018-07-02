ВТО получила уведомление России о начале консультаций по пошлинам США

БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. ВТО получила уведомление России о начале консультаций относительно пошлин США на импорт стальной и алюминиевой продукции, говорится в сообщении ВТО.

"Россия запросила консультации по спору в ВТО с США касательно их пошлин на определенную импортируемую стальную и алюминиевую продукцию", — говорится в сообщении. Эти консультации формально открывают спор в ВТО по данному вопросу между сторонами.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в конце июня сообщил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.

Запрос на консультации позволяет сторонам договориться о решении вопроса в течение 60 дней. Если за этот срок прийти к согласию не удастся, заявитель может попросить созвать панель арбитров ВТО, которые далее будут рассматривать этот спор.

Россия заявляет, что пошлины, введенные Соединенными Штатами в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию идут вразрез, в частности, с нормами Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT) ВТО.

Это уже седьмой спор, инициированный в ВТО с США по этим пошлинам. Ранее свои запросы на консультации подали Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика и Норвегия.