Источник прокомментировал сообщения о переходе Тимаковой в ВЭБ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Информация о переходе пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой во Внешэкономбанк преждевременна, никаких решений нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил о возможном переходе Тимаковой на должность зампреда и члена правления Внешэкономбанка.

"Информация о переходе Тимаковой в госкорпорацию преждевременна, никаких решений по этому поводу не принято", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе ВЭБ информацию не комментируют. Комментарием Тимаковой РИА Новости пока не располагает.